"شيفروليه" الأولى من حيث الحصص التسويقية لشركات السيارات خلال مارس

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن الحصص التسويقية الخاصة بالشركات المصنعة للسيارات خلال شهر مارس 2020، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي 2019.

وأوضح التقرير حصول شركة "شيفروليه" المصنعة للسيارات على المرتبة الأولى في القائمة التي تضم أكثر من 12 شركة مصنعة، من حيث الحصة التسويقية الخاصة بها خلال شهر مارس 2020 والتي وصلت إلى 22%، لتسجل انخفاض عن الحصة التسويقية في شهر مارس 2019 والتي وصلت إلى 30%.

وحسب التقرير، حصلت شركة "تويوتا" على المرتبة الثانية وسجلت خلال شهر مارس 2020 حصة تسويقية وصلت إلى 14%، لترتفع عن حصتها التسويقية خلال مارس 2019 والتي سجلت خلاله حصة تسويقية وصلت إلى 10%.

كما حققت الشركة الفرنسية "رينو" المرتبة الثالثة خلال القائمة، حيث وصلت حصتها التسويقية خلال مارس 2020 إلى 9%، وخلال 2019 حققت حصة تسويقية وصلت إلى 6%.