الأكاديمية الوطنية للتدريب تستأنف المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي

تستأنف الأكاديمية الوطنية للتدريب المرحلة الثالثة من برنامج المسؤول الحكومي المحترف، والتي تستهدف تدريب 1200 متدرب من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والشرقية لأول مرة عن طريق تقنية التعلم عن بعد، وذلك بعد الانتهاء من تدريب أكثر من 2400 متدرب في البرنامج بمرحلتيه الأولى والثانية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية وبورسعيد.

وافتتح اليوم أولى محاضرات المرحلة الثالثة بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات، إلي جانب اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، علاوة على الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب محافظ الشرقية، والسيد عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وعبر المتدربون عن سعادتهم وشغفهم بتلك التجربة الجديدة، مؤكدين على أن القطاع الحكومي في مصر أصبح يشهد تطورًا كبيرًا على المستوى التدريبي والتقني، والذي ينعكس بدوره على الخدمات المقدمة للمواطن المصري في الجهات الحكومية.