جاكوار لاند روڤر.. تحصد جائزة "سيارة العام في الشرق الأوسط"

حصلت "جاكوار لاند روڤر"، على جائزة سيارة العام في الشرق الأوسط (MECOTY)، حيث جرى اختيار سيارة لاند روڤر ديسكڤري سبورت، كأفضل سيارة رياضية متعددة الأغراض فاخرة مدمجة لهذا العام.

وجرى اختيار سيارة (رينج روڤر إيڤوك)، ضمن القائمة القصيرة الخاصة بذات الفئة من الجائزة.

وجرى تأجيل مراسم توزيع جوائز "سيارة العام في الشرق الأوسط 2020"، والتي كان من المخطط أن تقام يوم الإثنين 30 مارس، لأجل غير مسمى في ظل إجراءات الحجر النافذة في مختلف أنحاء المنطقة، ما جعل منظمي الجائزة يلعنون عن أسماء الفائزين بالجوائز في توقيت أبكر من المتوقع.

ومن جانبه قال سلمان سلطان مدير العلاقات العامة والتواصل الاجتماعي في "جاكوار لاند روڤر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "إننا سعداء جدا بنجاحنا في هذه الدورة من جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط، هذا النوع من الجوائز يشهد على جودة سيارات ‘جاكوار لاند روڤر، والأهم على تجربة القيادة غير المسبوقة التي يقدّمها فريقنا في مختلف سياراتنا، خصوصا أننا نعمل بذلك آخذين في الاعتبار راحة ورضا عملائنا على الدوام".

وفي هذا الصدد قال بروس روبرتسون، المدير العام لشركة "جاكوار لاند روڤر" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا تخفى على أحد أهمية جوائز سيارة العام في الشرق الأوسط، مع مساهمة معرفة وخبرات أفضل خبراء السيارات في المنطقة، تعتبر الأحداث المماثلة لهذه الجائزة شاهد على نجاحنا، حيث تبرز التطور الذي توصلنا إليه وتدفعنا لنحقق تقدما أكبر".

وأضاف: "التكريم المقدم لسيارتي لاند روڤر ديسكڤري سبورت ورينج روڤر إيڤوك دليل على ثقافة عملنا، وإيماننا بضرورة بناء كل ما نفعله على حاجات عملائنا، والذين يعتبرون الدافع لأعمال جاكوار لاند روڤر".