مي كساب: عدلنا كلمات "رمضان كريم مهما حصل" لتناسب الأجواء الحالية

بعد 7 سنوات من غنائها لأول مرة، أعادت الفنانة مي كساب من جديد أغنيتها "رمضان كريم مهما حصل"، ولكن بطريقة الديو مع الفنان محمد جمعة في أولى تجاربه الغنائية على المستوى الاحترافي مع نجوم الغناء.

الأغنية من كلمات وألحان الفنان عزيز الشافعي، ومن توزيع الموزع الموسيقي وسام عبدالمنعم، وإنتاج محمد حامد.

وقالت مي لـ"الوطن : "الأغنية ولدت فكرتها عام 2013، وقت أحداث ثورة 30 يونيو، وبالتحديد في شهر رمضان في ذلك العام، ولكن الأغنية ظلمت كثيرا، بسبب عدم اهتمام الناس بالفن والغناء بسبب السياسة، لأنهم كانوا في ذلك الوقت غير مهتمين بالغناء".

وأشارت مي إلى أن الأغنية تغير جزء من كلماتها بسبب الظروف الحالية، فقالت: "قمنا بتغير كلمات الأغنية لكي تتماشي مع الحالة الحالية التي نعيشها، حيث أن الكوبلية القديم كان يقول خليك وسط الناس واللمة، أما الكوبلية الجديد الذي أضافه عزيز الشافعي للأغنية بمشاركة محمد جمعة فيقول بكره أكيد هتعود اللمة".