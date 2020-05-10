"صحة الاحتلال الإسرائيلي" تستعد لموجة كورونا ثانية قد تندلع في الصيف

قال نائب المدير العام لوزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار جروتو، إن احتمال حدوث موجة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" ثانية في الصيف، يندرج بين السيناريوهات التي تستعد لها تل أبيب.

ونقل موقع صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، عن جروتو قوله إن التراجع في معدل الإصابات بكورونا المستجد يعتبر مؤشرا مهما في الوقت الحالي، غير أن إجراءات الوقاية سوف تستمر لعدة أسابيع أو أشهر، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وحول استمرار ارتداء الكمامات لسنوات قادمة، قال مسؤول الاحتلال الإسرائيلي: "لا أعتقد أنها ستكون لسنوات، قد تبقى معنا لبضعة أسابيع أو أشهر".

وفي رده على سؤال حول التوصل إلى مضادات للوباء، أضاف جروتو: "أنها عملية تستغرق وقتا طويلا، هناك الكثير من العلاجات التي ثبتت فعاليتها مخبريا لكن ذلك لن يكون قريبا".

وأعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، اليوم، أنها سجلت 14 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية، في أدنى حصيلة إصابات بكورونا المستجد منذ 11 مارس الماضي.