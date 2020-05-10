فيديو.. حمو بيكا ضحية "رامز مجنون رسمي": ارتاحي يا أم كلثوم في تربتك

وقع مؤدي المهرجانات الشعبي حمو بيكا، ضحية برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال" على شاشة "mbc مصر".

وقدمه الفنان رامز جلال مقدمة نارية: "إحنا النهاردة معانا مطرب بيدعي أنه مطرب وهيدمر كلاسيكيات الغناء، معانا فيروس من فيروسات السوشيال ميديا، مطرب من إفرازات السوشيال ميديا، لكن أنا مش هسيب الفن في مصر يندثر، ارتاحي يا أم كلثوم في تربتك".

ولم يسلم بيكا من سخرية رامز جلال على ملابسه ومظهره الذي قال: "البرنامج تحول إلى محل حلاق، حمو بيكا كأنه جاي لتوصيل البيتزا للبرنامج".

وقبل عمل المقلب به، قال بيكا أثناء حديثه مع أروى إنه لا يهتم باتهامه بأنه ليس مطربا وأن صوته لايصلح: "عادي أنا راجل مؤدي".

وفور ظهور الفنان رامز جلال أمامه ليكتشف أنه ضحية مقلبه، تعرض لصدمة قائلا: "يا نهار أسود".

وأجبر الفنان رامز جلال من حمو بيكا الغناء للفنان عبدالحليم حافظ أغنية "جبار"، ولكنه رفض وحاول التهرب، ولكن رامز جلال أجبره على ذلك، وبعد غناءه سخر رامز جلال من صوته، ولكن حمو بيكا رد: "أنا راجل مؤدي".

برنامج المقالب الترفيهي "رامز مجنون رسمي" يعرض على "MBC مصر" بعد أذان المغرب مباشرة، ويُعاد الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

ويقدم رامز جلال، برامج المقالب عبر شاشة "MBC مصر"، للموسم الخامس تواليا خلال شهر رمضان الكريم.