ياسمين صبري تمازح حمو بيكا بعد حلقة "رامز مجنون رسمي": "عسل.. سيفن آب"

أبدت الفنانة ياسمين صبري، إعجابها، بحلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، حيث استضاف الفنان رامز جلال، المغني الشعبي "حمو بيكا"، على قناة "MBC مصر".

وكتبت "ياسمين": "حمو بيكا عسل عسل عسل".

كما مازحت "صبري"، حمو بيكا، بسبب جهله باللغة الإنجليزية، حيث عندما أمر رامز جلال برفع كرسي الحقيقة الذي كان يجلس عليه بيكا إلى أعلى، قال "PUT HIM UP"، ليرد بيكا قائلًا: "إيه سيفن آب ده"، وهو مشروب غازي، حيث كتبت ياسمين هذا الحديث في تغريدة ثانية، متبعة إياه بـإيموشنات ضاحكة، في إشارة منها إلى أن هذا الحوار أضحكها.

كما شاركت صورة للراحل طلعت زكريا، وهو ينادي على الفنان هاني رمزي، في فيلم "غبي منه فيه"، وذلك في إشارة إلى الطريقة التي كان ينادي بيها بيكا، رامز جلال، طوال الحلقة، وكُتب على الصورة تعليق: "يا راميييز".