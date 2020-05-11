محافظ كفر الشيخ: "مبادرة المسؤول الحكومي" تمنع الفساد وتحسن الخدمات

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، افتتاح الأكاديمية الوطنية للتدريب لفعاليات المرحلة الثالثة من مبادرة المسؤول الحكومي المحترف، عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، وذلك على منصة الأكاديمية التدريبية الرقمية.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى، والدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية، وذلك بمقر الأكاديمية بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن مبادرة المسؤول الحكومي المحترف تهدف إلي إكساب الموظف الحكومي مبادئ ومهارات عدة، ما يسهم فى إصلاح الجهاز الإدارى للدولة ويزيد من رضاء المواطنين تجاه تحسين الخدمات المقدمة إليهم، وذلك من خلال تدريب وتأهيل مقدمي الخدمات الجماهيرية للشباك الأمامي داخل نطاق المحافظة ومديرياتها التابعة لها، تزامنًا مع التحول الرقمي والتطوير المؤسسى داخل جميع محافظات الجمهورية.

وأشار "نور الدين" إلى أن الهدف الرئيسي من المبادرة النهوض بمقدم الخدمات الجماهيرية لمستوى لائق من الكفاءة والفاعلية، والمساهمة في التغيير الإيجابي للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية المهارات الشخصية والقيادية وكذا العمل الجماعى للموظفين داخل بيئة العمل، وتنمية مفاهيم الإدارة الحديثة وخدمة العملاء وكذلك مكافحة الفساد داخل بيئة العمل المنهجية التدريبية.