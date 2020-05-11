رؤساء مدن كفر الشيخ يتابعون مشروعات رصف الطرق

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والقرى، باستكمال أعمال تمهيد ورصف الطرق، وذلك ضمن تنفيذ خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورصف الشوارع.

وأكد "نور الدين"، على رؤساء مراكز ومدن المحافظة، بسرعة الانتهاء من أعمال الرصف ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مع تواجد الخدمة المرورية اللازمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب المركبات، موجهًا برفع جميع مخلفات الطريق، لتسهيل حركة المرور ورفع المعاناة عن المواطنين، وذلك بأعلى معايير الأمان والجودة الهندسية.

وتابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، أعمال رصف شارع نادي المركزية بقرية التفتيش بطول 170 متر وعرض 5.5 مترًا، لرفع كفاءة الطريق وتحقيق السيولة المرورية بالمدينة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض، استكمال أعمال رصف طريق قرية عبدالشهيد بقرية أبو مصطفي، فيما تابعت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، أعمال رش مادة "MCO" بطريق قرية العبايدة، كما أشرف علي سلامة، رئيس مركز ومدينة قلين، علي أعمال الرصف بقرية الغُنيمي.

وأكد أحمد اسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، الانتهاء من أعمال الرصف بشارع مدرسة الإعدادي، وذلك باستغلال أوقات الحظر لسرعة الانتهاء من رفع كفاءة الطرق بالمدينة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.