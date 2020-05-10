عمر كمال يهاجم حسن شاكوش: "منافق وبـ100 وش.. ومشكلتي معاه مش مادية"

انتقد عمر كمال مغني المهرجانات الشعبية، المغني حسن شاكوش، الذي غنى معه مهرجان "بنت الجيران"، مشددًا على أن الخلاف بينهما ليس ماديًا.

وأضاف كمال خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس": "مشكلتي معاه مش مادية، عملنا 350 مليون مشاهدة في بنت الجيران، وساوند كلاود ويوتيوب وأنغامي إدوه فلوس".

وتابع: "أنا مش بحب شغل الـ100 وش، في العام بنتكلم ولكن اللي في القلب في القلب، أنا مبحبش النفاق، ومش عارف يعني إيه إداني فلوس، هو مدير أعمالي ولا وصي عليّا؟ بيسعرني على أساس إيه؟! هو ممسكنيش فلوس أصلًا، ومخدتش من بنت الجيران أي فلوس، لأني راجل وقد كلمتي ومتفقتش معاه على فلوس".