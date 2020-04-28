شاكوش يهاجم عمر كمال: أنا اللي جايبه يغني.. كان إيه قبل بنت الجيران؟

تحدث مغني المهرجانات حسن شاكوش، على الخلاف الذي نشب بينه وبين عمر كمال بعد أغنية "بنت الجيران"، وأن ما يتردد حول طّمعه في إيرادات الأغنية وراء الخلاف بينهما غير صحيح على الإطلاق، مضيفا: "أصلا الأغنية مش بتاعة عمر كمال عشان يسأل في إيرادات، الأغنية بتاعتي أنا".

وأضاف شاكوش، خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، على شاشة "القاهرة والناس"، أنه كان انتهى من غناء "بنت الجيران" قبل مشاركة عمر له، "بس أنا شيلت صوتي وخليته هو غنى، فمينعفش يشاركني في إيرادات الأغنية لأني أنا اللي جايبة".

واستنكر مغني المهرجانات، تصريحات عمر كمال حول عدم استفادته من أغنية "بنت الجيران" ولو بجنيه واحد، قائلا: "لا طبعا استفاد، لا مؤاخذه في الكلمة هو كان فين عمر كمال قبل أغنية بنت الجيران، لا طبعا استفاد وحقق نجاح، بدال ما هو كان بياخد جنيه بقى يأخد 10 جنيه، وبعدين أنا كمان محصلتش على فلوس من الأغنية دي".

وتابع: "قالوا ده لحن الأغنية بتاعة صديقي الفنان محمد حماقي، الإيرادات على قناتي أنا دلوقتي، وأنا ميت على الفلوس دي، لأني أنا اللي تعبت فيها بصراحة، لما أخد فلوس دي هديها لأمي".