إزالة تعديات على 28 فدانا من الأراضي الزراعية في سيوة

قاد اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، اليوم، حملة مكبرة لتنفيذ قراري إزالة أرقام 33 و 35 بمناطق دهيبة، وخميسة بقرية المراقي بمساحة 173 متر مربع مباني، ومساحة 28.5 فدان أراضي زراعية.

ونجحت الحملة في استرداد عدد 50 فدان بواقع ثلاثة طلبات تقنين لم يتم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة للتقنين، ولم يتم التعامل مع الأرض سواء بالمباني أو الزراعات وهى من أملاك الدولة ليصبح إجمالي ما تم استرداده خلال اليوم عدد 78.5 فدان أرض ملك الدولة، وذلك بحضور أحمد علي باغي سكرتير المركز ورؤساء القرى ومدير الإدارة الهندسية والإدارات التنفيذية المعنية بمركز ومدينة سيوة.

وقال رئيس المركز إنه يجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين على أراضي الدولة خلال هذه الفترة بالتزامن مع جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19". وشدد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على أنه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدي على أراضي الدولة خلال الفترة الحالية تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بإحالة المخالفات إلى النيابة العسكرية والتصدى بكل حزم لجميع أعمال البناء المخالفة.

وناشد محافظ مطروح، المواطنين بالالتزام بالقوانين والضوابط واحترام القانون وعدم التعدي على أملاك الدولة بالبناء العشوائي بدون تقنين، حيث سيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم للحفاظ على أملاك الدولة خاصةً في ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.