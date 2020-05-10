علي ربيع ومصطفى خاطر يقتحمان الراب الشعبي في الحلقة 17 من عمر ودياب

تبدأ أحداث الحلقة 17 من مسلسل عمر ودياب، بمحاولات الثنائي بالوصول للجمهور على "تيك توك"، ولكنهم يتفاجئون بإحدى نجمات تيك توك وهي سو 98، تتابعهم ويخبرهم المكوجي أنها لديها ملايين المتابعين ويجب أن يستفيدوا منها.

يذهب الثنائي للمطعم الذي تملكه نجمة التيك توك لعمل أعلى قيمة فاتورة فينفق علي ربيع فلوس شبكة رشا خطيبته، على الفاتورة وينجحون في ذلك وتتصور معهم بالفعل لزيادة عدد المتابعين لهم.

ويبدأ الثنائي في رحلة البحث عن المحتوى، ويقترح عليهم الفنان طاهر أبو ليلة والذي يؤدي دوره بواب إحدى العمارات، أن يغنون راب شعبي ويبدأون بالفعل.

ويعمل الثنائي أغني راب شعبي ويخرجون في حفلة إمباية، وتنجح وتنتهي الحلقة بخطيبة عمر وهي تنفصل عنه بسبب إنفاقه فلوس الشبكة.

ويعرض المسلسل على قناة الحياة الساعة 9 مساء، بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، كارولين عزمي، ومن إخراج معتز التوني.

ويعرض على شاشة on في السادسة والنصف مساء، ويعاد للمرة الأولى في السادسة والنصف صباحا، والإعادة الثانية في الحادية عشر والنصف صباحا.

وعلى شاشة قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام التاسعة مساء، والإعادة الأولى في الثانية والنصف صباحا، والإعادة الثانية في العاشرة والربع صباحا.