باحث بجامعة القناة يبتكر جهاز تنفس صناعي ذو كفاءة عالية وتكلفة تنافسية

أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس، عن سعادتها البالغة بتميز خريجي جامعة القناة، وقالت إن الجامعةعلمت أبناءها إلى جانب العلم التفكير والإبداع والابتكار، مشيره إلي التميز الملحوظ الذي ظهر به طلاب وخريجي كلية هندسة جامعة القناة في كافة المسابقات الدولية ومعارض الابتكار والإبداع التي شارك بها الطلاب.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة قناة السويس للباحث ياسر محمد طنطاوي، طالب الدراسات العليا بكلية الهندسة بالجامعة وهو أحد أبناء الكلية وهو يدرس حاليا للحصول على درجة الماجستير بها وذلك لعرض دراسة فكرة جديدة لجهاز تنفس صناعي.

وأشارت رئيس الجامعة، إلى أن فكرة الجهاز يمكن أن تكون حلا مثاليا للأزمات والطوارئ كأزمة كورونا وغيرها من الأزمات الصحية مع العلم أن الجهاز يحقق المعايير الصحيحة لعملية التنفس المتعارف عليها ويمكن التحكم فى جميع متغيراته ويبقى فقط موافقة الخبراء عليه وأن تتم عملية تصنيعه بطريقة صحيحة حتى يتم الاستفادة منه على الوجه الأمثل.

حضر اللقاء الدكتور محمود فؤاد عميد كلية الهندسة والدكتورة عادل حسن مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتورة عبير الشهاوي نائب مدير مكتب التايكو بالجامعة والدكتور مؤمن القرقاري مدير العمليات ومدرس التخدير والعناية المركزة.

وقام الباحث بشرح تفصيلي لطريقة عمل الجهاز ومكوناته، و أشار الباحث إلى أن مميزات هذا الجهاز تتمثل في بساطته وتكلفته الاقتصادية المنخفضة جدا التي تجعل منه متاح لكل سرير فى المستشفيات كما يمكن للجهاز الواحد أن يعمل علي أكثر من مريض.

وأكدت "هجرس" على تقديم الدعم المادي للباحث من خلال مكتب التايكو، وأصدرت رئيس الجامعه تعليماتها بالتنسيق مع الفريق الطبي وذلك لبحث ودراسة فكرة الجهاز وكيفية الاستفاده به علي أرض الواقع.