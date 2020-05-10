عمر كمال عن كوبليه "خمور وحشيش": أنا مسؤول عن كوبليهاتي بس

رد عمر كمال مغني المهرجانات الشعبية، على سؤال طرحته عليه المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس"، حيث قالت "أبوك مات بحسرته عشان ضيعت كل اللي حيلته على الغناء ومشافكش وانت ناجح".

ونفى كمال هذا الأمر، قائلًا: "هو مات قبل ما أغني، وكان ملتزم دينيًا، ومكنش يعرف إني صوتي كويس، ومكنتش أجرأ إني أقوله إني عاوز أغني، أهالينا واخدين انطباع عن الوسط ده، إنه كله مش كويس وإن اللي يخش فيه ممكن يتجه للشرب، وكان عاوزني أعيش حياة تقليدية عادية".

كما سألته المخرجة إيناس الدغيدي "إزاي كنت بتبيع أشرطة أدعية دينية وبقيت مطرب في كباريهات"، ورد قائلًا: "أنا لسه كويس، وحياتي نضيفة، وبحافظ على فرض ربنا، ولما بشتغل في كباريه مش ببص يمين أو شمال، بخلص الأوردر وبركب عربيتي وبمشي، ملوثنيش يعني، ربنا بيبصلي من جوه".

وحول كوبليه "خمور وحشيش"، قال عمر كمال: "أنا مسؤول عن كوبليهاتي، عمري ما غنيت لفظ خارج، ومش كل الأغاني بسمعها بعد ما تخلص، ساعات بسمعها بعد ما تنزل".