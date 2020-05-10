عمر كمال لشاكوش: مينفعش تشتمني في شارع وتصالحني في حارة

أكد عمر كمال مغني المهرجانات الشعبية، أن أجره لم يزد بشكل كبير بعد نجاح مهرجان بنت الجيران، الذي غناه مع الفنان حسن شاكوش.

وأضاف كمال خلال حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي، مقدمة برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، على قناة القاهرة والناس": "ربنا هو اللي زودلي رزقي، أنا شبعان طول عمري، وحسن شاكوش دايما يقول أنا كنت فين قبل بنت الجيران، أنا لما عملت معاه مشكلة كان بسبب حقي الأدبي".

وأوضح أن الأغنية طُرحت في شهر ديسمبر، وعندما حققت نجاحا كبيرًا في مصر على مدار شهر ونصف من تاريخ طرحها، لم يكن موجودًا في مصر، "تصدر شاكوش المشهد بسبب غيابي".

وأردف: "لما رجعت مصر، لقيت إن الإعلام رسخ إنها أغنية شاكوش، فأنا قلت إني موجود وأنا تعبت في الأغنية دي، وزي ما هو له حق أنا ليّا حق، وده كله تعبي، وشاكوش غير اسم الأغنية على يوتيوب، خلاها بهوايا انتي قاعدة معايا، فمينفعش يقولك أنا جيبت عمر، دي كلمة وحشة".

وأشار إلى أنه رفض الظهور في أول لقاء تلفزيوني، بعد نجاح الأغنية مع الفنانة مها أحمد، لأنها لم تدعُ شاكوش: "قلتلها صحبي يبقى معايا على نفس الكنبة، وكلمني بعد ما ظهر معاكي في شيخ الحارة واعتذرلي، بس مينفعش تشتمني في شارع وتصالحني في حارة".