إزالة 12 تعد على أراض زراعية في 3 مدن بدمياط

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط حملة مكبرة، تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وتنفيذ رؤوساء الوحدات المحلية بفارسكور وكفر سعد وكفر البطيخ.

وأزالت الحملة حالتي تعدِ على أراضى زراعية بفارسكور على مساحة 240 مترًا، إحداهما لبناء مقبرة، وكذلك حالتين بناء بالمخالفة بكفر سعد، وحالة أخرى بالدور الثاني علوي، إلى إزالة 8 حالات تعدِ على أراضى زراعية بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ.

وقالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن الحملات تأتى بهدف التصدي الحاسم لكافة المخالفات، وكذلك التعديات على الأراضي الزراعية و أملاك الدولة.