إسرائيل: إخضاع فريق إنقاذ انتشل غريقا مصابا بكورونا من طبريا للحجر

أعلنت وزارة صحة الاحتلال الإسرائيلي، أنها قررت إخضاع كل من ساعد في انتشال رجل غرق الليلة الماضية في مياه بحيرة طبريا للحجر الصحي، حيث تبين إصابة الغريق بوباء كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد مستشفى "بوريا" إصابة الرجل الثلاثيني الذي غرق في مياه البحيرة الليلة الماضية بالوباء، وتم نقله إلى قسم كورونا لإخضاعه للتنفس الصناعي، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقررت وزارة صحة الاحتلال إخضاع كل من قام بانتشاله وتقديم العلاج الطبي له للحجر الصحي، بما ينسحب على اثني عشر شخصا بينهم ثلاثة من رجال الشرطة.