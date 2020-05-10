السعودية تطلق منصات إلكترونية متخصصة لمواجهة كورونا

وجه المجلس الصحي السعودي، مستخدمي الهواتف الذكية لاستخدام عدد من المنصات التي أطلقها المركز الوطني للمعلومات الصحية بهدف توفير معلومات مهمة عن فيروس كورونا المستجد.

وذكر المركز من خلال تغريدة على "تويتر": "أن المنصات الثلاث المعلنة توفر خدمات تفاعلية شاملة حول فيروس كورونا، إضافة إلى خريطة تفاعلية لمتابعة أعداد وحالات الإصابة بالفيروس حول العالم، فضلًا عن مساعد ذكي للرد على الاستفسارات بلغات مختلفة".

وذكر المركز أن "منصة كورونا" تفاعلية شاملة، توفر كافة المعلومات عن فيروس كورونا الجديد، فضلًا عن العديد من المميزات الأخرى"، وتشمل هذه الميزات: رصد ومتابعة الإحصائيات حول العالم، وتحديثات لحظية لكل ما يتعلق بالفيروس، ومخططات ورسوم بيانية توضيحية، وعرضا لآخر الأخبار عن الفيروس، ومحتوى تثقيفيًا لتوعية المستخدمينن، وعرضا عن حالة أهم المؤتمرات المتأثرة بالفيروس، ودليلا عن مستشفيات العزل الخاصة بالمملكة العربية السعودية، ودعم اللغتين العربية والإنجليزية.

كما أعلن المركز عن إطلاق "خريطة كورونا"، وهي تطبيق متوفر للهواتف الذكية لمتابعة آخر مستجدات الفيروس، بالإضافة لمعدلات وبيانات انتشار الفيروس، وآخر التحديثات حول العالم.

ويوفر التطبيق: عرضا لأحدث البيانات والتحديثات بشكل تلقائي، وإحصائيات بحالات الوفاة وحالات المصابين والمتعافين من الفيروس، ورسومًا بيانية للدول الأكثر تأثرًا بالفيروس، وخريطة توضيحية للفيروس على مستوى الدول والمدن حول العالم، خدمة "بشاير بوت"، ووالمساعد الذكي المخصص للرد على استفسارت المستخدمين، دعم اللغتين العربية والإنجليزية.