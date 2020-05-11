"تحدي النصف من رمضان": ماراثون مشي وجري ودراجات للتشجيع على ممارسة الرياضة

مساعدة الناس على الحفاظ على اللياقة البدنية، والاستعداد لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد عيد الفطر، بحسب تصريحات مجلس الوزراء، جعلا محمد شعبان وفريقه فى النادى النوبى ينظمون «ماراثون» تحت عنوان «تحدى النصف من رمضان».

«الفكرة ببساطة إن الناس بسبب ساعات الحظر الطويلة لم يعد بمقدورهم ممارسة الرياضة، إما بسبب الكسل أو مشاعر القلق التى سيطرت عليهم، ومع إعلان المؤسسات الحكومية العودة للعمل بشكل طبيعى بعد العيد، فكرنا فى تحدى يساعدهم على ممارسة الرياضة ويجبرهم على الالتزام»، كلمات «شعبان»، معلناً بدء تنفيذ الماراثون فى النصف الثانى من شهر رمضان.

التحدى موجَّه للمبتدئين والرياضيين، وهو ينقسم إلى ثلاث رياضات «المشى، والجرى، وقيادة الدراجات»: «قسمنا المسابقة إلى أكثر من فئة تسهيلاً على المشاركين، فهناك رياضة المشى، حددنا مسافة لا بد أن يجتازها المتسابق 25 كيلومتراً، على مدار أسبوعين، أما بالنسبة للجرى، فتم تقسيمه إلى نصف ماراثون وهو مسافة 21 كيلومتراً للمبتدئين، وهناك ماراثون كامل وهو مسافة 42 كيلومتراً للعدّائيين، أما فى فئة قيادة الدراجات، فالمسافة المطلوبة هى 50 كيلومتراً».

للتأكد من جدية المشاركة فى التحدى، يطلب «شعبان» وفريقه من المشارك أن يسجل حساباً شخصياً باسمه على محرك البحث جوجل، أو حتى على هاتفه المحمول، ومن خلال الاشتراك فى برامج إلكترونية تحسب عدد حركات الإنسان، ليتم التأكد من ممارسة التحدى اليومى: «نضع جدولاً يومياً وفى الغالب تكون مدته 10 دقائق يومياً فقط قبل الإفطار، لضمان عدم تأثير ممارسة الرياضة بشكل سلبى على صحة المشترك، ثم نطلب منه أن يشارك بصورة «سكرين شوت» من البرنامج الذى يحسب خطواته اليومية على صفحة التحدى على الفيس بوك، مدوّن فيها اسمه وتاريخ اليوم والمدة التى مارس فيها الرياضة، وفى نهاية التحدى يكون هناك جوائز عبارة عن ميدالية وقميص، وشهادة تقدير».

وأكد «شعبان» أنه منعاً للاختلاط يتم توزيع الجوائز التقديرية على الفائزين عن طريق توصيلها دليفرى: «نسير على كل الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، لأن هدفنا من الماراثون أن نشجع الناس على المكوث فى البيت مع ممارسة الرياضة التى لا غنى عنها خلال هذه الفترة».