بعد وصولها لخيط لغز مقتل زوجها.. دينا الشربيني "تريند تويتر"

تواصل الفنانة دينا الشربيني البحث عن حقيقة لغز فقدان رقية الذاكرة بالحلقة السابعة عشرة من مسلسل "لعبة النسيان"، ليصبح اسم دينا الشربيني الأكثر تداولا على تويتر وقت عرض الحلقة.

وتصل رقية لخيط جديد في لغز مقتل زوجها أمجد وحقيقة اتهامه بخيانته، حيث تتفق مع شقيق أمجد على العودة للعمل في شركات الشيال كي تصل للحقيقة.

ومن ناحية أخرى تواجه الطبيبة النفسية أزمة كبيرة بسب الديون التي تراكمت على زوجها يوسف بسبب لعب القمار مما يدفعها لطلب الطلاق منه.

ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.

وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل آدم وهدان.

يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".