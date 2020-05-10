الحلقة 20 من مسلسل اللعبة.. وسيم يغسل الصحون ومزاد على خدمات "غريب"

تستمر منافسات اللعبة بين وسيم ومازو بشكل أكثر إثارة بعدما اشترك في التحديات العديد من الأشخاص في معاونتهما، ليبدأ الثنائي تحديًا جديدًا في الحلقة العشرين من مسلسل اللعبة، الذي يذاع على قناة "MBC مصر".

تستمر معاناة وسيم من معاملة زوجته إسراء والتي أصبحت مديرته في العمل، ليصبح عاملًا في مطبخ الفندق ويغسل الصحون، بعدما كان مدير الفندق بأكمله، قبل أن يرسل الشخص المجهول الذي يدير اللعبة له ولمازو تفاصيل التحدي الجديد.

وينص التحدي الجديد، على تجميع كل منهما فريقا من 6 أشخاص، ليتحدوا بعضهما في لعبة "Paintball"، على أن يحصد الفائز جائزة مالية ونقاط التحدي، بشرط أن من يفشل في جمع 6 أشخاص يعتبر خاسرًا مباشرة.

ومن أجل جمع أفراد الفريق، يعمل وسيم ومازو على إقامة مزاد على "غريب" حارس العقار الذي يسكنان به، قبل أن يعرض وسيم 100 ألف جنيه مقابل انضمامه، لينضم غريب إلى فريق وسيم.

ينجح مازو بالفعل في جمع فريق من 6 أشخاص، بينما وسيم جمع 5 أشخاص فقط، إلا أن زوجته إسراء جاءت لتنقذ الموقف وتصبح سادس أعضاء الفريق.

تبدأ مجريات اللعبة التي تشهد شد وجذب بين الفريقين، إلا أن التحدي ينتهي بفوز وسيم الذي نجح في التصويب بنجاح على مازو، ليحصد التحدي.