مقتل 3 من قوات حفظ السلام بانفجار عبوة ناسفة في مالي

أعلنت الأمم المتحدة، مقتل 3 من عناصر قوات حفظ السلام وإصابة 4 آخرين بانفجار عبوة ناسفة شمالي مالي، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، مساء اليوم، ولم تذكر القناة الإخبارية مزيدا من التفاصيل.

وكان جندي من الفيلق الأجنبي الفرنسي، توفي في وقت سابق، في مستشفى عسكري بالقرب من باريس، بعد إصابته في انفجار في مالي الأسبوع الماضي، فيما قالت الرئاسة الفرنسية إنها عملية ضد الجماعات الإرهابية المسلحة، وفقا لما ذكرته وكالة" وريترز" للأنباء.

ولدى فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، 5100 جندي في مالي ومنطقة الساحل عموما، لكن الوضع الأمني تدهور منذ تدخلها عام 2013 لوقف تقدم الإرهابيين إلى العاصمة المالية باماكو.