ماجدة منير: بيتر ميمي رشحني لـ الاختيار.. وأكبر تحدي كان اللهجة

مع عرض الحلقات الأولى من مسلسل الاختيار من بطولة الفنان أمير كرارة؛ حقق نجاحًا كبيرًا، فالمسلسل ضم عددًا من كبار الفنانين وضيوف الشرف الذين استطاعوا أن يصلوا للجمهور بموهبتهم الحقيقية، ومن أبرز هذه الشخصيات التي علقت بأذهان الجمهور هي شخصية أم أحد الإرهابيين بشمال سيناء والذي فجّر نفسه في عملية إرهابية ولكن الشهيد "المنسي" ظل يساعدها ويقف بجانبها وجسّدت الشخصية الفنانة ماجدة منير.

وتعد الفنانة ماجدة منير واحدة من كبار فناني المسرح في مصر، كما قدمت عددًا من الأعمال في الدراما التلفزيونية بالأعوام السابقة.

وعن مشاركتها بمسلسل الاختيار، قالت الفنانة ماجدة منير، إنَّ من رشحها للعمل هو المخرج بيتر ميمي، مبينة أنَّ العمل يعد التعاون الثاني بينهما فقد قدما من قبل سويًا مسلسل "كلبش 2"، مبينة أنَّه عرفها منذ أن شاهدها في مسلسل "سجن النساء".

وحول استعدادها لتقديم شخصيتها في مسلسل الاختيار، أكّدت "ماجدة" أنَّ الاستعداد الأكبر كان لإتقان اللهجة السيناوية، خاصة أنَّها تعتبر أهم تفاصيل الشخصية التي تقدمها.

وأوضحت أنَّ الإنتاج اهتم بكل تفاصيل العمل من ضمنها الحرص على وجود مصحح للهجة السيناوية والذي ساعدها كثيرًا في التدريب وصولًا لإتقان اللهجة خلال المشاهد، لافتة إلى أنَّ الجلسات التي جمعتها بالمخرج بيتر ميمي كان لها فضل كبير في نجاح تقديم شخصيتها بهذا الشكل.

مسلسل الاختيار يسرد قصة شهيد الصاعقة أحمد منسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد على أيدي التكفيريين في كمين "مربع البرث" بمدينة رفح عام 2017.

والمسلسل من سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد فؤاد سليم، سارة عادل وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام، أحمد رزق، آسر ياسين، إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز.