الحلقة 17 من مسلسل ليالينا 80.. مرتضى يطلق زوجته وحبس إياد نصار

في الحلقة السابعة عشر من مسلسل ليالينا 80، طلق مرتضى "محمد علي رزق" زوجته من أجل بدرية "نهى عابدين".

تعلم شقيقة بدرية بما حدث بسبب شقيقتها بعد أن تخبرها صابرين "رقية"، لتمنع اختها من الذهاب إلى المصنع ولكنها تخبرها بانها لن تطلب منها أموال وتنتظر حظها المائل مثل اختها.

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وبدأت المباحث مراقبة هشام "إياد نصار"، بعد أن أبلغت زوجته مريم "غادل عادل"، عن زوجها انتقاما من زواجه عليها وضربه لها، وبدأت المباحث مراجعة حساباته البنكي، لتقرر في النهاية حبسه على ذمة التحقيق.

مسلسل ليالينا 80

يعرض حصريا على "CBC" الساعة 8 مساء، ويعاد 1 صباحا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوي، محمد الشقنقيري، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، محمد رشاد، ومنة عرفة.