مدير حميات الأقصر يوضح مراحل عزل وعلاج مصابي كورونا

تابع الدكتور محمد الرملي، مدير عام مستشفى الحميات بالأقصر، العمل داخل المستشفى في خدمة الحالات التي تم التأكد من إيجابية تحاليلها وإصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قبل تحويلها لمستشفيات العزل الصحي، موجهاً التحية والتقدير لكل الطاقم الطبي الذي يصل الليل بالنهار لمحاولة حماية البلد من هذا الوباء بمختلف مستشفيات مصر، وقال إنهم جنود الوطن المخلصين في ميدان الكفاح.

وأكد "الرملي" أن جميع العاملين في مستشفى الحميات يؤدون واجبهم المقدس بالرغم من الضغط الشديد، وزيادة عدد الحالات التى شكلت عبء كبير جداً، ولكن الهدف أمام عيونهم هو أمن المجتمع وسلامة أفراده.

وتابع مدير عام حميات الأقصر، أن خطوات التعامل مع مصابي كورونا، يتم اتخاذها بناء على الترتيب التالي ولا يمكن استثناء أي خطوة أو تقديم خطوة على آخرى، وهي إجراءات متبعة على مستوى الجمهورية وتحت رقابة وزارة الصحة، وهي فى البداية عندما يشعر المريض بالأعراض المعروفة للإصابة بكورونا (ارتفاع الحرارة. سعال جاف. صداع. ألم في الجسم) يتوجه مباشرة إلى مستشفى حميات الأقصر وهي الجهة المسئولة عن تشخيص حالات كورونا، وبمجرد وصول المريض إلى مستشفى الحميات يتوجه إلى استقبال المستشفى ويوضح للطبيب النوبتجي جميع الأعراض التي يعاني منها، ويقوم الطبيب بتوقيع الكشف الطبي على المريض، وهنا يكون تشخيص الطبيب إما لا توجد أعراض كورونا، أو أنها أعراض دور إنفلونزا عادية أو حالة وهم بالإصابة ولابد أن نعلم أنها منتشرة بكثرة ويعطى الطبيب للمريض العلاج اللازم ويوصيه بالراحة في المنزل لعدم وجود أعراض مطابقة لكورونا، وعندما يشتبه الطبيب بأن المريض قد يكون مصاباً بكورونا وهنا نبدأ الجزء الثاني من الخطوات.

وأوضح أنه بعد ذلك يتم حجز المريض بغرفة بالمستشفى وسحب عينة دم وعمل أشعة صدر وفي حالة تأكيد احتمالية الإصابة يتم اتخاذ الخطوة التالية أولها يتم عمل مسحة لتحليل الـ PCR، ويتم تجميع عدد من العينات وتجهيزها لتوضع في جهاز التحليل وخطوات التجهيز إضافة لفترة عمل الجهاز تحتاج إلى فترة لا تقل عن 10 ساعات وبعد إنتهاء عمل الجهاز، يتم تجميع النتائج وإرسالها إلى أحد أطباء التحاليل المتخصصين بإدارة المعامل المركزية لكتابة التقرير وتحديد العينات الإيجابية والسلبية.