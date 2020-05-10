مستشفى الأقصر الدولي يواصل تعقيم أقسامه للوقاية من كورونا

واصل مستشفى الأقصر الدولي، اليوم، أعمال رش وتطهير وتعقيم أقسامه بشكل كامل، لحماية الفريق الطبي وفرق التمريض بالمستشفى، وكذلك جميع المرضى داخلها من فيروس كورونا.

وأكد الدكتور إسماعيل العربي، مدير عام المستشفى، أن إدارة المستشفى كثفت جهودها فى أعمال التطهير والتعقيم الوقائي، حيث تم تعقيم وتطهير قسم الكلى والحروق، وسكن الطبيبات، وكذلك تعقيم غرفة العمليات الكبرى، وبعض المكاتب الإدارية والسلالم والمصاعد.

وأوضح "العربي" أن عمليات التعقيم شملت رش وتطهير واجهات "المبانى- الأرضيات- الممرات- الحوائط- الأسطح"، وأدوات العمل من أجهزة ومعدات وخلافه وذلك باستخدام أدوات ومواد التعقيم المختلفة.