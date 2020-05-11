الحلقة 17 من مسلسل فرصة تانية.. القبض على زياد بتهمة قتل ريهام

بدأت أحداث الحلقة 17 من مسلسل فرصة تانية للنجمة ياسمين صبري، والنجم أحمد مجدي، بالقبض على "زياد" أحمد مجدي، بتهمة قتل "ريهام" آيتن عامر، بعد العثور على جثتها أمام منزله.

لم يتحمل والد "ريهام" أشرف زكي، خبر وفاتها ونقل إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية.

وتتفاجىء "مريم" هبة مجدي، أن شقيقتها "ملك" لم تفقد الذاكرة، وتواجهها الأولى بذلك، وتعترف لأهلها عن سبب عودتها إلى زوجها "مدحت" دياب، وأنها اكتشفت عمله في تجارة المخدرات.

وتتوالى الأحداث ويحاول "زياد" إثبات براءته من تهمة قتل "ريهام"، ولكن يجدد له الحبس 4 أيام على ذمة القضية.

وتنتهى الحلقة بتهجم "مدحت" على منزل أسرة "مريم"، لإجبارها على إعادة ممتلكاته.

مسلسل فرصة تانية، بطولة ياسمين صبري، آيتن عامر، إدوارد، أشرف زكي، هبة عبدالغني، أحمد مجدي، أحمد الشامي، محمد دياب، محمود البزاوي، وكريم عبدالخالق، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.