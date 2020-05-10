توافد رحلات العائدين من الخارج.. وتسكينهم في المدن الجامعية 14 يوما للاطمئنان عليهم

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم، 3 رحلات استثنائية على متنها 515 مواطناً مصرياً من العالقين بدولة الكويت، ضمن خطة الدولة لإعادة المصريين العالقين بالخارج بعد وقف الرحلات الجوية نتيجة تفشى فيروس كورونا المستجد، كما استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم، رحلة الطيران الاستثنائية التى سيرتها الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران لإعادة المصريين العالقين فى الكويت.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، عن أنّ الرحلة الاستثنائية كان على متنها 304 ركاب، وبذلك يصل إجمالى العائدين من الكويت اليوم 819 مواطناً، ومن المقرر فحص جميع ركاب الرحلة من قبل الحجر الصحى فى المطار، ونقلهم إلى مناطق العزل المخصصة، لقضاء 14 يوماً، للاطمئنان على خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا، على أن يتم توزيع العائدين حسب رغبتهم بأحد فنادق القاهرة، أو إحدى المدن الجامعية.

"راشد": جميعهم خضعوا للكشف الطبى فى المطار

وأكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فى بيان اليوم، انطلاق فريق عمل من المحافظة إلى مطار القاهرة لاستقبال المصريين العائدين من الكويت، وتسكينهم فى المدينة الجامعية لجامعة القاهرة بمنطقة بين السرايات، التى تم تخصيصها للعزل الصحى، طبقاً للإجراءات الوقائية الصادرة من منظمة الصحة العالمية للاطمئنان على سلامتهم وخلوهم من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال المحافظ إنه تم استقبال المواطنين العائدين من دولة الكويت وتوفير أوتوبيسات مجهزة من خلال التنسيق مع هيئة النقل العام لنقلهم للمدينة الجامعية.

وأوضح المحافظ أن جميع العائدين خضعوا للكشف الطبى فور وصولهم المطار من قبل أطباء الحجر الصحى، إضافة إلى إجراء التحاليل الفورية وأخذ عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من خلوهم من أى إصابات. وأكد المحافظ أنه سيتم استقبال رحلات أخرى على مدار اليومين لتسكينهم بالمدن الجامعية بمحافظة الجيزة، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارتى الصحة والداخلية لتأمين وصول العائدين من الخارج إلى الجهة المخصصة للحجر الصحى.

"عبدالغفار": نوفر لهم كل سبل الراحة

واطمأن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى، على جاهزية المدن الجامعية لاستقبال المصريين العائدين من الخارج، وتوفير جميع سُبل الراحة لهم، واتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للاطمئنان عليهم.

وتقوم المدن الجامعية بتوفير كمامات وقفازات للوجه وجميع الأدوات اللازمة للوقاية الشخصية، بالإضافة إلى إعداد عيادة طبية متكاملة على مدار ٢٤ ساعة يومياً، مع توفير المبيت اللازم للأطباء المقيمين، بجانب تزويد المدن الجامعية بالأدوية اللازمة لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة.

من جهة أخرى، أكدت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها لم تقم بتحصيل أى رسوم خاصة بنموذج تسجيل المصريين العالقين الراغبين فى العودة، ولا يتم التعامل إلا من خلال البريد الإلكترونى الخاص بالوزارة فقط.