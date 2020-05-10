فايقة فهيم تشيد بسرعة عودة المصريين العالقين بالكويت

أشادت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بجهود وزيرة الهجرة، السفيرة نبيلة مكرم، لعودة جميع المصريين العالقين في الكويت، آخرها تسيير رحلة طيران استثنائية لعودة 304 مصريين عالقين بالكويت، وقبلها عودة 600 مصري لأرض الوطن، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى جاهدة في ملف المصريين في الخارج عودة عدد كبير منهم من مختلف الدول، وسارعت في إنهاء إجراءات عودتهم.

وأشارت فايقة فهيم في بيان لها، إلى أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا لملف المصريين العالقين في الخارج، ووجه لهم العديد من الرسائل التي تبعث بالطمأنينة بأن الدولة المصرية لن تترك أبنائها، وستوفر لهم كافة سبل المعيشة لحين إنهاء إجراءات عودتهم.

وأضافت أن الحكومة لا تفرق بين أبنائها في أي دولة ووضعت استراتيجية لعودتهم من أكثر من دولة في وقت واحد، ووعدت بإنهاء إجراءات عودة جميع المصريين قبل عيد الفطر.