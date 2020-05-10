النيابة تهيب بالمواطنين تحري الدقة فيما يتداول من أخبار بشأن تحقيقاتها

قالت النيابة العامة إنها تهيب بالمواطنين تحرّي الدقة فيما يُتداوَل بالمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من أخبار متعلقة بالتحقيقات التي تُجريها، والالتزام بحدود ما قدَّرتْ الإعلان عنه من وقائع وإجراءات ببياناتها التي تصدرها بحساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي؛ دحضاً لأي أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، مؤكدةً على تصدِّيها بحسمٍ لمُروِّجي تلك الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة بما نص عليه القانون من إجراءات.

جاء ذلك في إطار إعلان النيابة عن نتيجة التحقيقات في واقعة وفاة المخرج شادي حبشي في محبسه قبل عدة أيام وما توصلت له تحقيقات النيابة بشأن سبب الوفاة.