تطهير قريتي أم الرضا والبساتين بكفر البطيخ لمنع انتشار كورونا

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ برئاسة مجدي خاطر حملة مكبرة لرش وتعقيم وتطهير مركز كفر البطيخ وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا استهدفت قرية أم الرضا حيث تم تطهير شوارع القرية والمباني الحكومية والمساجد وذلك تحت إشراف عبدالله الجندي رئيس القرية.

كما تم تنفيذ حملة لرش وتعقيم وتطهير قرية البساتين مركز كفر البطيخ بالاشتراك مع المجتمع المدني من أهالي القرية يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، للارتقاء بالمظهر الجمالي والبيئي ، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.