لليوم الثاني.. مدارس دمياط تواصل استلام الأبحاث بخطة مواجهة كورونا

تابع، اليوم الأحد، عادل عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أعمال تسليم الطلاب للمشروعات البحثية الورقية بالمدارس الابتدائية والإعدادية، في يومها الثاني.

وأوضح "عثمان" أنه وفقًا للجدول الوزاري المعلن، استلمت اليوم المدارس الابتدائية المشروعات البحثية الخاصة بالصفين الثاني والرابع الابتدائي ممن تعذر عليهم إرسال المشروعات البحثية إلكترونيًا عبر منصة "إدمودو"، وذلك في مظروف أبيض، مدون عليه كود الطالب، ورقمه التعريفي والرمز الخاص بصفه الدراسي.

وأضاف وكيل الوزارة أن غرفة العمليات بالمديرية برئاسة عبد الرازق الزيني وكيل المديرية، في تواصل مستمر مع لجان الإدارات التعليمية، وغرف العمليات الفرعية بها، وغرفة العمليات المركزية بالوزارة والمحافظة، للرد على تساؤلات واستفسارات الطلبة وأولياء الأمور، والتغلب على كافة التحديات التي تواجههم، مؤكدًا أن المديرية والإدارات التعليمية ومدارسها تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والأمنية حال تسليم المشروعات ورقيًا بالمدارس.

وفي سياق آخر، قال "عثمان" إن غرف عمليات المديرية والإدارات التعليمية، تتابع سير امتحان الصف الثاني الثانوي، الذي يتم من المنازل إلكترونيًا الآن على منصة الامتحان "assessment".