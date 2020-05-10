البرلمان يتعايش مع كورونا بالمواجهة

يواصل مجلس النواب عقد اجتماعاته البرلمانية لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، وسط العديد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار محمود فوزي، مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي اللازمة لمنع انتشار الفيروس، حفاظا على صحة وسلامة النواب والعاملين بالأمانة العامة العامة والمحررين البرلمانيين وغيرهم.

ووضعت الأمانة العامة للمجلس الإرشادات اللازمة لتحديد أماكن جلوس النواب بالقاعات المخصصة لعقد الاجتماعات البرلمانية، بما يضمن تحديد المسافات الآمنة.

وتضمنت الإجراءات إلزام جميع المتواجدبن داخل حرم المجلس بارتداء الكمامات للدخول، كما شملت الاشتراطات المرور من خلال بوابات التعقيم بالإضافة إلى قياس درجات الحرارة لكل شخص قبل دخوله مبنى البرلمان من خلال أجهزة قياس الحرارة عن بعد، وتعميم استخدام وسائل تعقيم الأيدي في ضوء معايير الصحة العالمية.

كانت الأمانة العامة قد أتاحت تقديم جميع الأدوات البرلمانية إلكترونيا عن طريق التابلت المخصص لكل نائب.

ويستأنف مجلس النواب جلساته البرلمانية الأحد والاثنين القادمين لمناقشة عددا من القوانين، ويواصل مناقشة التعديلات على قانون الإيداع المركزي. حيث انتهى في جلسته الاثنين الماضى من مناقشة 50 مادة.