الثلاثاء: إسكان النواب تناقش موازنة صندوق تطوير العشوائيات

تعقد لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، اجتماعا يوم الثلاثاء، لمناقشة الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020-2021، لعدد من القطاعات، وفي مقدمتها صندوق تطوير العشوائيات، والجهاز المركزي للتعمير، كما تناقش اللجنة الموازنة الخاصة بمركز بحوث البناء والإسكان.

ويشار إلى أن الموازنة المخصصة لقطاع الإسكان والمرافق بلغت 79.529 مليار جنيه بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد بنسبة 4.6% من حجم المصروفات مقابل 63.4 مليار جنيه بموازنة العام الجاري بنسبة زيادة قدرها 25%.

وستعد لجنة الإسكان تقريرا عن الموازنات الخاصة بقطاعات وزارة الإسكان، ويتم إرساله إلى لجنة الخطة والموازنة لإرفاقه بالتقرير الذي سيعرض على مجلس النواب في جلساته العامة القادمة حول موازنة العام المالي الجديد.