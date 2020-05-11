"شباب في صحة مصر" توزع 190 وجبة إفطار على بوابات الإسكندرية

بعد منع موائد الرحمن، واستكمالًا لفعالياتهم في شهر رمضان، وزع متطوعو مبادرة "شباب في صحة مصر"، اليوم، 190 وجبة إفطار على بوابات مدينة الإسكندرية.

وحاول الشباب المتطوع تقديم أكبر عدد من الوجبات وقت آذان المغرب على المسافرين والركاب، إضافة إلى القادمين من القاهره إلى الإسكندرية.

وقال كريم علاء، المنسق الإعلامي للمبادرة، إنه تم توزيع وجبات على عدد من المسعفين أثناء تواجدهم على البوابات لنقل مصابي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تحذيرنا من الاقتراب من السيارة، أو فتحها من الخلف لوجود حالات مصابة.

واضاف أنه تم مقابله الفنان أحمد فريد، هو من أبناء المحافظة، وذلك أثناء تواجده على البوابات، وشجع شباب المبادرة.

وأكد حازم الريان، منسق المبادرة، أن شباب المبادرة اتخذوا كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، من ارتداء الكمامة وعدم الاقتراب من السائقين أثناء التوزيع.