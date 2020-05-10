"عازر" تتفقد المناطق الأثرية وتتابع خطة التشغيل التدريجي الآمن للمنشآت

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، منطقة أثار المسرح الروماني وكوم الدكة، وذلك للوقوف علي الوضع الحالي للمنطقة عقب الانتهاء من أعمال التطهير والتعقيم التي جرت بالمنطقة.

وتابعت "عازر" استعداد المنطقة الأثرية لخطة الفتح التدريجي خلال الفترة القادمة بعد إصدار محافظة الإسكندرية خطة التشغيل الآمن للمنشآت الحكومية التي تتضمن مجموعة من التدابير الاحترازية وإجراءات السلامة الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت عازر لمسؤولي المنطقة الأثرية على ضرورة الالتزام بالمعايير والإجراءات الواردة بخطة التشغيل بما يحقق عودة العمل بكامل القوة التشغيلية وسلامة جميع العاملين من أجل تجاوز تلك المرحلة بأمان .

وخلال التفقد، وجهت نائب المحافظ مدير عام أثار الإسكندرية بضرورة القيام برفع كافة المخلفات أولا بأول بالتوازي مع أعمال التطهير، مؤكدة علي ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لكل العمال المتواجدين خلال العمل حفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام أثار الإسكندرية، والعميد محمد عابدين مدير عام الحدائق المركزية بالمحافظة، و رحاب السيد محمد مدير منطقة أثار كوم الدكة والمسرح الروماني.