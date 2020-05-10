خمس الأمريكيين قد يلتحقون بركب البطالة بسبب كورونا

رجح مستشارو الاقتصاد في البيت الأبيض، أن تتفاقم البطالة في الولايات المتحدة، لتصل إلى 20%، من جراء تداعيات وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، فيما تخطى عدد الوفيات حاجز 80 ألفا، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وبلغ معدل البطالة في الولايات المتحدة 14.7 في المئة، خلال أبريل الماضي، بحسب بيانات كشفت عنها وزارة العمل الأمريكية.

وتأتي هذه التوقعات المقلقة فيما يدفع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، باتجاه إعادة فتح الاقتصاد، على نحو تدريجي، رغم تنبيه الخبراء إلى أن البلاد ليست مستعدة بعد لهذه الخطوة.

وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة متأثرة بالوباء في العالم، ووصل عدد الإصابات بكورونا المستجد إلى مليون 352 ألفا فيما تجاوزت الوفيات 80 ألف حالة.

وقال وزير الخزينة الأمريكي، ستيفن منوشين، اليوم، إن أرقام الوظائف قد تزداد سوءًا في الفترة المقبلة قبل أن تتحسن المؤشرات.

رئيس الاحتياطي الفيدرالي: أسوأ التعبات الناجمة عن الوباء لم نشهدها حتى الآن

وأضاف منوشين، أن النسبة الإجمالية للأشخاص الذين دخلوا في بطالة تامة أو يعملون بشكل جزئي فقط قد يقترب من 25 في المئة عما قريب "وهذه الأرقام كبيرة جدا جدا".

وفي غضون ذلك، قال رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي (المركزي الأمريكي)، نيل كشكاري، إن أسوأ التعبات الناجمة عن الفيروس "لم نشهدها حتى الآن، للأسف".

وشجع البيت الأبيض حكام الولايات على إعادة افتتاح الولايات بشكل آمن، لكن بسرعة، وقال منوشين إن عدم فتح الاقتصاد سيلحق ضررا مزمنا بالاقتصاد، أي أنه سيكون أكثر فداحة من مما قد ينجم عن عدم الفتح.

وقال المدافعون عن إغلاق الاقتصاد إن إعادة الحياة إلى ما كانت عليه، دون حصول تعاف حقيقي وفي ظل غياب اللقاح، من شأنه أن يؤدي إلى موجة تفش أكثر سوءًا.