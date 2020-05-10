"عزل قها" تشيد بجهود 3 من أبطال الأطقم الطبية

وجهت إدارة مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا، اليوم، الشكر والتقدير لعدد من الأطقم الطبية العاملة بالمستشفى على جهودهم، وفي مقدمتهم الممرضة زينب الحرباوي.

ووصفت المستشفى في رسالة على صفحتها على الفيس بوك "الحرباوي" ببطلة من أبطال تمريض مصر، الذي سيكتب التاريخ عنهم مجلدات لشجاعتهم وتضحياتهم في عملهم، وقالت إنهم :"ما تخاذلوا وكانوا في مقدمة الصفوف وخصوصا في مستشفيات العزل".

وأضافت المستشفى أن الحرباوي :"ممرضة نبيهة وشعلة نشاط في الاستقبال والداخلي، تعمل بحب وتناغم مع زملائها لتصبح الليالي الطويلة قصيرة وممتعة ويزول الألم والعناء، أنها مثال للضمير الحي والإنسانية النقية"، وقالت المستشفي في رسالتها:" لن ننساكم يا أبطال، المجد يصنع هنا، ووطنكم ينتظر المزيد، فنِعم الأبناء أنتم".

كما وجهت المستشفى التهنئة إلى الدكتورة علا خليفة طبيبة الأطفال بمستشفى بنها الجامعي، والتي تأكد شفائها من فيروس كورونا في مستشفى أهل مصر، وقالت المستشفى أن الدكتورة علا قد أمضت فترة علاجها الأولى بمستشفى قها للحجر الصحي حتى استقرت حالتها، وتم تحويلها لمستشفى أهل مصر لمتابعة التحاليل حتى تأكد خروجها وشفائها.

وفي رسالة ثالثة، قدمت المستشفى الدعم إلى الدكتورة إيمان ضياء، التي تتلقى العلاج بالمستشفى عقب إصابتها بالفيروس، جاء فيها:" لا تجزعي فتلك رحمة الله بك، وغدا سينبزغ فجر النهار، وستعبرين المحنة، وستكون مجرد ذكريات، نأمل جميعا أن تتخطيها بقوتك وصمودك كما عهدناكي، وقريبا سنحتفل بتمام شفائك وخروجك معافاة، وسيكون فخرنا بكي كبطلة لم تتخاذل وقت الشدة وأديت عملك بهمة وضمير".