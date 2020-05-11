صور.. تامر مجدي يكشف كواليس دوره بالاختيار: أول مرة أحس أني بمثل

سلك طريق التمثيل من بوابة المسرح في عام 2001، وشارك في العديد من المسرحيات، وقدمته المخرجة كاملة أبو ذكرى للسينما في فيلم "واحد صفر"، كما ظهر بدور بارز في مسلسل "سجن النسا"، وغيرها من الأدوار التي شارك بها في الدراما المصرية الفنان الصاعد، ليعود للظهور القوي في مسلسل الاختيار، بعد تجسيده لدور العسكري علي علي، وهو بطل من أبطال الكتيبة "103 صاعقة"، ممن استشهدوا في كمين مربع البرث في 7/7/2017.

كشف الفنان الشاب تامر مجدي في تصريحات خاصة لـ"الوطن" كواليس مشاركته في الاختيار، الذي يجسد قصة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي والإرهابي هشام عشماوي، كما كشف استعداده الخاص للدور وتجربته الأولى مع أمير كرارة وبيتر ميمي، موضحا أنه أنهى مشاهده بمعركة البرث ولكنه يعكف على تصوير مشاهد أخرى في الكتيبة الآن.

جسمي قشعر لما عرفت إني همثل دور شهيد من أبطال البرث

وأوضح مجدي أن من رشحه للاشتراك في المسلسل هو الفنان أمير كرارة، خصوصا وأنه تربطه علاقة طيبة به منذ سنوات كثيرة، ويقدر موهبته بشكل كبير ورشحه بالفعل في أكثر من عمل معه ولكن في لم يوفق من قبل ولم يحالفه الحظ في العمل معه، ولكن كل تأخير خير، ومشاركته في مسلسل الاختيار عوضه عن كل ذلك التأخير، شارحا خيري سالم المسؤول عن تسكين الأدوار، والمخرج المنفذ للمسلسل هو من رشحه لدور علي مع الفنان أمير كرارة: "كانوا شايفين أني لايق أوي على الدور ده".

وعن تجربته في تجسيد دور شهيد بطل بحجم الشهيد البطل علي، قال مجدي: "من قبل ما أقرأ الورق وجسمي قشعر أني هكون جزء من اللي هيمثلوا الملحمة دي، لأني عارف موقعة البرث واللي حصل فيها، وعارف مين هو الشهيد علي وعارف اللي عمله وبطولته من الأول وعارف قصته وبطولته، ومكنتش مصدق بصراحة أني هعمل الدور ده، وحاسس بفخر كبير وشرف ليا تجسيد الدور، ولو كنت هعمل الدور ده حلقة واحدة كان كفاية جدا بالنسبالي، دي تجربة مهمة جدا وعمل فني مهم جدا".

وأضاف مجدي: "شوفت بعيني ممثلين ونجوم مصر الكبار بيكلموا المخرج الدكتور بيتر ميمي علشان يشتغلوا ولو حلقة واحدة في المسلسل ممثلين ونجوم كبار، عاوزين ييجو ضيوف لأنه كله عارف أن المسلسل ده حاجة جامدة جدا، ومبسوط جدا بالمشاركة فيه".

الشهيد علي علي كل الناس بتحكي بطولته في معركة البرث وكلمت أهله

وعن الشهيد البطل علي، الذي يجسد دوره الفنان تامر مجدي قال: " كان بطلا.. الله يرحمه، وده مش شهيد راح عادي كده، ده كان مقاتل في المعركة وقاتل لأخر نفس في معركة البرث، وبطولاته بيحكيها زمايله اللي ربنا كتبلهم النجاة من الحادثة".

وتحدث مجدي عن استعداده لتجسيد دور علي، قائلا: "أخدت معلومات من القادة اللي اتعاملو مع علي، ومن زمايله اللي كانوا في البرث، وكمان أخدنا محاضرات أنا وكل زمايلي الفنانين في المسلسل من متخصصين حتى نكون على قدر الأدوار التي وكلت إلينا، وكي يكون هناك جانب من المصداقية في العمل".

واستكمل مجدي: "بدأت أجمع أكبر قدر من المعلومات من على شبكات التواصل الاجتماعي عن علي وكل اللي يعرفه، وكنت ناوي أتواصل مع أهله، ولكنهم هما اللي سبقوني وبعتولي على الفيس بوك وكلمت والدته فيديو وأول ماشافتني قالتلي دي أحلى مكالمة ليا، قالتي أنت هو كأني شوفته أنت شبهه جدا، جسمي قشعر من كلامها واتحمست وقولتلها اعتبريني أبنك، وقالتلي عاوزة أشوفك وأقابلك، واتفقنا أنه بعد المسلسل هزورها في بيت البطل، وقعدنا نتكلم عن الشهيد كتير وعن كل تفاصيل تخصه كتير".

مشهد استشهاد علي كان الأصعب والشغل مع أمير كرارة وبيتر ميمي كان أحلى تجربة في حياتي

وكشف مجدي أنه كان من أوائل الممثلين في مسلسل الاختيار الذي وقع التعاقد على دوره، فهو الممثل الثالث الذي استقر عليه القائمون على المسلسل بعد الفنان أمير كرارة والفنان أحمد العوضي، "كنت أول مثل مضى بعد أمير كرارة وأحمد العوضي، القائمين على المسلسل كان عندهم شخصية علي مهمة جدا، على الرغم من كون مساحة الدور بسيطة وليست كبيرة، البطل علي هو مش شخصية البطولة في المسلسل بس هو ليه دور بطولة في المعركة الحقيقية".

وأشار مجدي إلى أن تجربة مسلسل الاختيار هي الأولى له مع الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، معربا بسعادته بالعمل مع الثنائي خصوصا بيتر ميمي الذي يلتقي به ويعمل معه للمرة الأول: "المخرج بيتر ميمي اكتشاف وأمير كرارة بيحبني ومؤمن بموهبتي من زمان، شغلي معاهم وكرارة أحلى تجربة في حياتي، أول مرة أحس إني بمثل، وكنت بستنى اللحظات دي من زمان، مع آخر مشهد صورته في معركة البرث حسيت إني هوصل حاجة للناس دي أحلى تجربة ليا من بداية مشواري الفني".

وأكد مجدي أن تصوير مشاهد المسلسل كانت صعبة للغاية ولها طبيعة مختلفة، "الشغل كان صعب لأنه كان بالأفرول والبيادة والفيست والخوذة والسلاح، كنا لابسينهم طول اليوم والتصوير والحركة بيهم كانت صعبة جدا".

وعن أصعب مشهد له بالمسلسل، كشف مجدي أن المشهد الأصعب هو مشهد الاستشهاد، "كان صعب نفسيا، وفي الأداء وفي الحركة".

الشهيد البطل علي شاب لم يتجاوز الـ20 من عمره، وكان يقضي خدمته العسكرية بالكتيبة 103 صاعقة بسيناء، وهو أحد رجال الشهيد البطل أحمد صابر منسي وأحد شهداء الكتيبة 103 صاعقة ممن استشهدوا بموقعة البرث بعد تكبيده للإرهابيين خسائر كبيرة وحمايته لزملائه المصابين حتى بعد إصابته بإصابات بالغة، ظل صامدا حاميا للمصابين حتى وصول قوات الدعم ونال الشهادة فور اطمئنانه على زملائه المصابين والشهداء وأنهم أصبحوا بين أيادي أمينة.

ولم تصل أحداث مسلسل الاختيار بعد لحلقات موقعة البرث التي يظهر فيها الفنان الشاب تامر مجدي وزملائه ممن يجسدن أدوار أبطال ملحمة البرث.

مسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبدالخالق، وعدد كبير من الفنانين، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجي.