الحلقة 17 من ونحب تاني ليه.. توتر علاقة ياسمين عبدالعزيز وكريم فهمي

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل ونحب تاني ليه، للفنانة ياسمين عبدالعزيز والتي تقدم دور غالية، فقد دبت الغيرة في قلب مراد السويفي "كريم فهمي"، حينما شاهدها وهي تحاور وليد، ويخيرها بين استمرار علاقتهم وتركها لعملها، ما جعلها تتركه وتنصرف.

سافرت غالية مع فريق عمل الفيلم التي تشارك به إلى مدينة مرسى علم، وهو الأمر الذي أثار إزعاج وغضب مراد السويفي.

تشاجر عبدالله الروبي "شريف منير"، مع وليد الذي وجده يقتحم حياة غالية ويحاول مضايقتها، وفي الوقت ذاته يهاتف مراد غالية ويطلب منها العودة للقاهرة، وهو الأمر الذي رفضته.

مسلسل ونحب تاني ليه، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبدالعزيز، شريف منير، كريم فهمي، سوسن بدر، سمر مرسي.

وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي، وتحكي قصة المسلسل عن سيدة تعمل مهندسة ديكور التي تجسدها الفنانة ياسمين عبدالعزيز، خلال الأحداث وتظهر بدور زوجة الفنان شريف منير، وتنشب بينهما العديد من الخلافات فى حياتهما الزوجية تنتهي بالانفصال، فيما تظهر الفنانة سوسن بدر في دور والدتها، بينما يظهر كريم فهمي بدور عشيقها.