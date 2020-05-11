بعد ظهور شخصيته في الاختيار.. من الإرهابي أبو عبدالله زعيم بيت المقدس؟

أظهرت أحداث مسلسل "الاختيار" الفنان ضياء عبدالحق، في دور زعيم التنظيم الإرهابي أنصار بيت المقدس، وكنيته "أبو عبدالله"، وفي أحداث حلقة اليوم، تمكن الجيش من استهدافه أثناء سيره بسيارة نصف نقل في صحراء سيناء.

أبو عبدالله زعيم أنصار تنظيم بيت المقدس الإرهابي، وهو الإرهابي توفيق فريج، واختار لقب أبو عبدالله كاسم حركي له، ومات في تفجير داخل سيارته بعد استهدافه من رجال الجيش.

الإرهابي أبو عبدالله كان يعمل "تاجر عسل"، ويقيم في مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، ثم تحول من تاجر إلى إرهابي بعد انضمامه إلى الجماعات الإرهابية، وأنشأ وتولى زعامةَ جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية.

وفي مؤتمر صحفي لوزير الداخلية السابق محمد فريد، في أول يناير عام 2014، ناشد المواطنين بالإبلاغ عن الإرهابي الهارب محمد توفيق فريج زيادة زعيم أنصار بيت المقدس، وجناحها تنظيم كتائب الفرقان، بعد ثبوت تورطهم في تنفيذ عدد من الحوادث الإرهابية، منها محاولة اغتيال وزير الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم في عام 2013.

جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية، تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروجِ عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما.

وفي مارس 2014، أعلنت الجماعة الإرهابية مقتل قائدها الإرهابي أبو عبدالله في سيناء.