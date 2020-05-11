مخرج فرصة تانية: أيتن عامر أعادت تصوير انتحار "ريهام" أكثر من مرة

أعاد المخرج مرقس عادل تصوير مشهد انتحار "ريهام" الشخصية التي تجسدها الفنانة أيتن عامر، ضمن أحداث مسلسل فرصة تانية، أكثر من مرة بسبب أن المشهد يعتمد على كم كبير من المشاعر المختلطة بين الحب والوداع، حسبما أكد المخرج لـ"الوطن".

تدور الأحداث حول ملك، التي تفقد الذاكرة بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها.

مسلسل فرصة تانية بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الثانية لياسمين في الدراما التليفزيونية، حيث قدمت رمضان الماضي مسلسل "حكايتي"، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.