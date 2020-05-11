التنمية المحلية: استمرار إجراءات التعقيم وتناوب الموظفين بنسبة 50%

علق الدكتور خالد قاسم المتحدث بإسم وزارة التنمية المحلية، على مشروع قرار مجلس النواب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة خلال الفترة القادمة وفرض عقوبات على المخالفين.

وقال قاسم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، إن وزير التنمية المحلية تواصل مع المحافظات بشأن الإجراءات الوقائية والاحترازية في كافة داوين المحافظات والأجهزة المحلية خلال الأيام المقبلة، موجها باستمرار عمليات التعقيم والتطهير واستمرار تناوب الموظفين بنسبة 50% و50% عمل من المنزل.

وأشار قاسم إلى أن كل الإجراءات مطبقة في كافة المحافظات وليس ديوان الوزارة فقط، مؤكدا أن الوحدات المحلية ومباني المحافظات شرعت في تركيب بوابات التعقيم على أبواب مباني المحافظات والمجالس المحلية في جميع أنحاء الجمهورية، مشددا على أن التعقيم دوري ومستمر ويجرى مراقبة ذلك، لافتا إلى أن كل محافظة تتولى الأنفاق من ميزانياتها الخاصة على هذه الإجراءات.