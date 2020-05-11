لما كنا صغيرين الحلقة 17.. زيارة دنيا لمنزل ياسين للاطمئنان على صحته

تطورات جديدة شهدتها أحداث الحلقة 17 من مسلسل لما كنا صغيرين، للفنانة ريهام حجاج والتي تقدم دور دنيا، ومحمود حميده الذي يقدم دور سليم.

دنيا تزور ياسين "خالد النبوي"، في منزله للاطمئنان على صحته عقب خروجه من المستشفى، وإصابته إثر تعرضه لحادث إطلاق ناري، والتي بدأت في شرح طبيعة علاقتها بنهى"نسرين أمين"، ومحاولة تبرأتها من المتاجرة في المخدرات.

رفضت والدة ياسين استقبال دينا بمنزلهم، كونها لم تخبرها وقت وقوع الحادث، للاطمئنان عليه وعلى أحواله، ليلتقط ياسين الحديث وخبرها بأنه بصحة جيدة، لتحاول الأم التوصل لحقيقة أن الطلق الناري كان يقصد دنيا مثل صديقتها نهى، ما جعلها تغادر المنزل، عقب مطالبة ياسين لها بعدم السفر.

تذكر حسن"نبيل عيسى"، الذكريات التي جمعته بيحيى"محمود حجازي"، وغيرته على نهى، واعترافه بأنها كانت على علاقة عاطفية بغيره.

مسلسل لما كنا صغيرين بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهاني عادل، وكريم قاسم، ومحمود حجازي، ومنة فضالي، وأشرف زكي، وحسن عبدالله، وعبدالرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي.

تدور أحداث المسلسل حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها خريجي الجامعة الأمريكية، الذين يعملون في إحدى الشركات التي يمتلكها النجم محمود حميدة، وتتوالى الأحداث.