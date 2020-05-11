صور.. روتاري سرايات المعادي يستكمل مشروعات دعم المجتمع

أطلق نادي روتاري سرايات المعادي تحت إشراف مؤسسة النادي آمال نامق، حملة للمساهمة في خدمة المجتمع المحيط، وذلك من خلال تركيب مراوح حائط في وحدة تنظيم الأسرة التي أسسها النادي في وقت سابق بمستشفى مبرة المعادي، إضافة إلى قيام النادي بزراعة 15 عود فيكس في ميدان زهراء المعادي أمام مدرسة الواحة.

ويواصل نادي روتاري سرايات المعادي تحت رعاية المنطقة الروتارية 2451 برئاسة محافظها الدكتور شريف والي، دعم وتطوير جهود المجتمع، حيث يقوم النادي بتطوير الأدوات بغرض المساهمة في تحسين جودة الحياة من خلال دعم جهود مؤسسات الدولة لا سيما التي تقدم خدمات مباشرة للمواطنين.

وفي حضور المهندس عزت فكري رئيس النادي، وآمال نامق الرئيس السابق والمؤسس للنادي، قام أعضاء النادي بتركيب مروحتي حائط بدار الحضانة التي كان قد أقامها النادي، كما ساهم النادي في التوعية بخطر فيروس كورونا وسبل الوقاية منه وأهمية البقاء في المنازل لتجنب الإصابة بالفيروس الأكثر انتشارًا في العالم.

وواصل الروتاري دعم جهود الدولة ووزارة الصحة في مجابهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث أطلقت أندية ولجنة إدارة الأزمات تحت رعاية الدكتور شريف والي محافظ المنطقة، أكبر حملة لدعم مستشفيات العزل والحجر الصحي والأطباء من خلال تقديم أدوات التعقيم والتطهير، إضافة إلى وسائل الحماية الشخصية وعربات الرش وأجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن مبادرة "60 يوم غذاء" لدعم العمال المؤقتة المتضررين بسبب تداعيات وباء فيروس كورونا.