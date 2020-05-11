علم الدين: المدينة الجامعية استقبلت 1300 مواطن من العالقين بالكويت

قال دكتور محمود علم الدين المتحدث باسم جامعة القاهرة، إنه وصل 1300 شخص من العالقين بالكويت، إلى المدينة الجامعية التابعة لجامعة القاهرة، بواقع 4 أفواج.

وأضاف علم الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر شاشة "إكسترا نيوز، أنه خلال الفترة الماضية، طورت وحدثت الجامعة لكل ما يتعلق بالمدينة الجامعية والمداخل، بدعم من القوات المسلحة ووزارة التضامن، حيث جرى تأهيل المدن الجامعية بالجامعة، لكي تكون مستشفيات للعزل، للمواطنين، سواء العائدين من الخارج أو الموجودين في القاهرة.

وتابع: "جرى تجهيز الغرف، الحمامات، إعداد عيادات طبية، تطوير الكافيتريات، وكل ما يُتخيل، والتأهيل العادي استغرق أشهر، ولكن التأهيل والتجهيز لكي تكون مستشفى العزل، استغرق 3 أسابيع، بعدم من القوات المسلحة".

وواصل: "الأماكن مناسبة لأهالينا العائدين من الكويت، هناك بوابات تعقيم، ثم تعقيم الحقائب والأدوات، وحتى الآن الجميع بخير، هناك قفازات وماسكات، وكافيتريا تعمل 24 ساعة وعيادة طبية، بها طبيب مقيم لمدة 24 ساعة".