الفريق الطبي بمستشفى النجيلة يؤدي صلاة الجنازة على الطبيب "السوري"

أدى الفريق الطبى بمستشفى عزل النجيلة، صلاة الجنازة، مساء اليوم، على جثمان الدكتور حسان السوري، والذى توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

وقال الدكتور محمد على مدير مستشفى النجيلة، إن الجثمان سيتم تسليمة لأسرتة تمهيدا لدفنه، ويتقدم جميع العاملين بالمستشفى بخالص العزاء لأسرته.

كان الدكتور حسان السورى تعرض للعدوى بفيروس كورونا خلال كشفة على أحد المصابين بكورونا فى مركز الرحمة الطبي بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح دون أن يعلم، والذى وافته المنيه بعدها بأيام قليلة، لتظهر بعد ذلك الأعراض على الدكتور حسان، وتوجه للمستشفى وأجرى تحليل ليثبت أنه إيجابي ومصاب بـ"كوفيد 19"، وحولتة الصحة إلى مستشفى النجيلة للعزل، وتبين إصابة مدير مركز الرحمة الطبي "ياسر النزاوي" بالعدوى، وتم تحويلة أيضا إلى مستشفى النجيلة، ليتوفى الدكتور حسان السورى أخصائى الأمراض الباطنية، ويخضع "النزاوي" للعلاج والرعاية الطبية.

وقررت مديرية الصحة بمطروح غلق مركز الرحمة الطبي وتعقيمة من الداخل والخارج والمباني المحيطة به، كما اتخذت إجراءات وقائية بعزل جميع المحيطين بالدكتور حسان الذى كان يعمل بالمركز، ومدير المركز، وإجراء تقصى لجميع المخالطين ومتابعتهم طبيا بشكل يومى منذ إصابتهم من ثلاثة أيام، بجانب عزل العمارة التى يسكن بها المتوفي في حي الدولار بمطروح، وعزل أسرة مدير المركز وعمل مسحات وإجراءات وقائية مشددة لجميع المخالطين.