والدة شاب قُتل على يد تجار مخدرات بالسلام: عاوزة القصاص وعدل ربنا

سلط برنامج مساء Dmc، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري الضوء على قضية حادث مقتل شاب على يد تجار مخدرات بمدينة السلام.

وقال حسن والد شاب قُتل على يد تجار مخدرات، إنه في حوالي الساعة الثانية مساء تناهي إلى سمعي بعض الأشخاص يوجهون السباب وعند النظر من البلكونة "لقيت اللي بيقولي انزل لأحسن هنطلعلك، فخوفت علشان الحريم الموجودة فنزلت لقيت واحد كتفني اسمه سمير شندي والستات مسكوا فيا ونازل بتعكز وعاوزين ياخدوا مني العكاز بصيت لقيت حد ضربني من ضهري معرفش بسكينة ولا ايه محستش بيها، ولقيت واحد جاري في البلوك اسمه أسامة سمعته بيقول محمود شندي طعن عم حسن".

وأضاف، "السبب أنه فاكرني مرشد للحكومة أنا وأحمد ابني لأنه دايما لما بيلاقي العيال واقفين بيشتروا مخدرات بيمشيهم من جنب الجامع لأن الحكومة لو هجمت بيطلعوا يستخبوا في البيوت، وبعد ما ضربوني قالوا خدنا بطارك يا نادر وتم القبض على نادر أثناء أذان المغرب".

وتابع محمود شقيق المجني عليه، "أنه عندما نزل وجد شباب تجار أستروكس أحمد وسيد باسط وأوشه مسكوني علشان يستفردوا بأخويا والستات هجموا عليه وقطعوا له هدومه وعند رؤيته لوالدي ينزف دما أسرع ناحيته فجاء شخص من خلفه وأصابه بالمطواة من رجله وبطنه، ووقف بعدها في المنطقة وقال أي راجل ليه هوا ينزلي وهقتله، وكان مترصد لأخويا وحاليا تم القبض عليه وموجود في القسم".

واستكملت والدة المجني عليه، "ابني طول عمره مبيحبش الغلط وبتاع ربنا وملوش في المشاكل ولما بيلاقي اتنين زعلانين من بعض بيصالح ما بينهم ويكلمهم بالدين والأحاديث ودخل ولاده التلاتة أزهر وحفظة للقرآن الكريم، ومع صوت الناس في الشارع أن واحد بيموت مخطرش في بالي أنه ابني لكن حسبي الله ونعم الوكيل الكل بيحب ابني من طيبته وأخلاقه وبطلب القصاص وعدل ربنا، وزي ما عمل في ابني يتعمل فيهم".