أبوبكر يناشد "التعليم" توزيع كمامات على طلاب الثانوية أثناء الامتحانات

وجَّه خالد أبو بكر رسالته للدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، وذلك من خلال فقرته الخاصة، "تلغراف رمضان"، حيث ناشده توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان.

وقال أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، في رسالته: "لقد بذلتم جهدًا كبيرًا كي يمر العام الدراسي بسلام على أبنائنا، وبقى امتحانات الثانوية العامة التى تُجرى يوم 7 يونيو بإجمالي عدد طلاب يزيد عن 650 ألفا".

وأعرب الإعلامي خالد أبو بكر، تمنيه أن تكون هذه الامتحانات نموذجًا للتعايش الآمن مع كورونا وأن يتم التشديد على توزيع الكمامات والمطهرات على الطلاب قبل دخول اللجان وعدم الاعتماد على إحضارهم كمامات.